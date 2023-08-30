Импорт iPhone в Россию начал восстанавливаться

Импорт iPhone в Россию по итогам первого полугодия составил 1,1 млн шт., что на 15% выше аналогичного периода 2022 года. Однако это всё ещё в два раза ниже, чем в 2021 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные GS Group.

Напомним, Apple прекратила официальные продажи техники в России в апреле прошлого года. С мая в страну возобновился ввоз, но уже в формате параллельного импорта. Доля смартфонов Apple в импорте по итогам первого полугодия 2023 года сократилась до 9% в штучном выражении, однако по объёму продаж в денежном выражении Apple с долей в 34% по-прежнему лидирует, за ней идут Xiaomi (19%) и Samsung (16%).

По данным МТС, с 2021 года доля Apple на российском рынке смартфонов упала с 16 до 9% в штучном выражении и с 46 до 35% в денежном. В «Билайне» в первом полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 года продажи iPhone упали на 7% в деньгах и на 15% в штуках. В Ozon падение продаж связывают с сокращением сервисной поддержки и маркетинговой активности Apple, а также с ограничениями в использовании некоторых функций и приложений.

Аналитики GS Group говорят и о падении стоимости гаджетов: в России образовался избыток iPhone из-за ввоза устройств без контроля официального дистрибутора, что привело к снижению цены.