В Госдуме призвали упростить удаление сведений о гражданах из баз данных

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением наделить подконтрольное ему ведомство правом обязать негосударственных операторов данных обеспечить удаление персональной информации о гражданах из общего доступа по запросу. Об этом сообщает RT. По словам парламентария, за последние годы количество утечек личных сведений пользователей выросло почти в 40 раз.

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«Система одного окна позволит не только уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан, желающих отозвать права на свои персональные данные у операторов, но и усилить контроль за добросовестностью компаний и минимизировать количество утечек информации в сеть», — сказано в обращении.

Депутат напомнил, что согласно федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», любой гражданин имеет право отозвать согласие на обработку личной информации. Вместе с тем, право на забвение позволяет пользователю требовать от поисковиков удаления своих данных из общего доступа. Однако, по словам Чернышова, на практике эта норма так и не стала рабочим инструментом для россиян.

В июле зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин призвал российских граждан немедленно изменить свои пароли в социальных сетях, не допуская повторения их на различных платформах.