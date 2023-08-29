Ученый рассказал о влиянии суперлуния на сейсмическую активность

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков рассказал о влиянии суперлуния на сейсмическую активность. В беседе с RT он отметил, что при сближении Луны с Землей увеличивается гравитационная сила.

При этом, по словам ученого, исследования РАН не выявили связи между сильнейшими землетрясениями и положением Луны или Солнца.

«Нельзя утверждать, что есть даты, по которым землетрясения предпочитают происходить. Научно обоснованных предположений о том, что что-то в этот раз произойдет, нет», — добавил Кособоков.