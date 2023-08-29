Российские учёные внесли важный вклад в поиски тёмной материи

Учёные из России улучшили алгоритм поиска тёмной материи

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Учёные из НИУ БелГУ присоединились к международному проекту DarkSide, который занимается поиском тёмной материи, загадочной формы вещества, которая не взаимодействует с электромагнетизмом и составляет значительную часть Вселенной. Они усовершенствовали алгоритмы обработки сигналов для будущего детектора DarkSide-20k. Тёмная материя является важным объектом изучения в современной физике.

Чтобы обнаружить тёмную материю, необходимо создать специальный детектор, который способен регистрировать её взаимодействие с обычным веществом. Этот проект включает учёных из разных стран, и российская группа из НИУ БелГУ активно участвует в нем. Недавно они представили усовершенствованный алгоритм обработки данных, который позволит более эффективно анализировать информацию, полученную от детектора.

DarkSide-20k, новый детектор, который строится в рамках проекта, будет гораздо более чувствительным, чем его предшественник, что делает его более подходящим для обнаружения тёмной материи. Кроме того, разработанные в рамках этого проекта алгоритмы обработки данных могут найти применение и в других областях, таких как обработка больших данных и разработка сверхчистых материалов.