Индийская миссия нашла на Луне серу и металлы

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что лунная станция «Чандраян-3» обнаружила на южном полюсе Луны следы присутствия серы, кислорода, а также железа, титана и хрома. Об этом сообщает официальный аккаунт ISRO в Twitter.

«Прибор лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии, установленный на борту аппарата, однозначно подтверждает присутствие серы на поверхности Луны вблизи южного полюса», – сказано в сообщении.

Кроме того, организация подтвердила наличие алюминия, кальция, железа, хрома, титана, кремния, марганца и кислорода. Как добавили в ISRO, теперь космическая станция ищет следы наличия на Луне водорода.