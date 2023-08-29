Компания Apple назвала время и место ежегодной презентации

Ежегодная осенняя презентация гаджетов Apple пройдет 12 сентября. Об этом пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

Презентация под слоганом Wonderlust («жажда чудес») пройдет в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино. Приглашения на мероприятие получили журналисты The Verge, MacRumors и Appleisnider.

На мероприятии будет представлена новая линейка iPhone. Кроме того, корпорация покажет очередные модели «умных часов» Apple Watch Series 9 и защищенных Watch Ultra второго поколения.

По данным экспертов, у iPhone 15 будет новый процессор S9, разъемы USB-C вместо проприетарного порта Lightning, увеличенная площадь экрана, титановый корпус у моделей линейки Pro. Ориентировочная стоимость в США составит $799.