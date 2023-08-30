Опубликовано фото сразу пяти iPhone 15 в разных цветах

В преддверии официального анонса новых смартфонов от Apple, инсайдер Sonny Dickson поделился фотографиями демонстрационных моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Эти снимки предоставляют более детальный взгляд на дизайн предстоящих устройств.

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Судя по всему, базовая модель линеки будет доступна в пяти различных цветовых вариантах: чёрном, розовом, жёлтом, синем и зелёном.

Эти цвета подтверждают ряд других утечек, опубликованных за последний год. Компания Apple, по всей видимости, решила сделать ставку на более приглушенные, ненасыщенные цвета.

MacRumors

Кроме того, новинка будет оснащена алюминиевой рамкой с заметно более мягкими краями и USB-C портом. В то время как модели iPhone 15 Pro, как ожидается, будут доступны в серебристом, сером, чёрном и синем цветах, но без золотого варианта.