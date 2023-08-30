Google Карты могут добавить поддержку Live Activity для Dynamic Island на iPhone

Ожидается, что в сентябре Apple выпустит iPhone 15. В предстоящую линейку войдут четыре новых модели — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (возможно, Ultra).

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Компания Apple представила Dynamic Island в линейке iPhone 14, которая была доступна исключительно для вариантов Pro. По слухам, все модели будущего iPhone 15 будут оснащены новейшей функцией уведомлений.

Dynamic Island — это вырез в экране iPhone, на котором выводится различная информация.

Согласно отчету MacRumors, Google Maps готовится включить поддержку Live Activity для Dynamic Island на 14 моделях Pro. Ожидается, что эта функция также будет доступна для новых моделей iPhone.