Как перестать думскроллить: 5 советов о том, как избавиться от плохих новостей

Думскроллинг — это неконтролируемая тяга листать новостную ленту в поисках плохих новостей, несмотря на их печальное, иногда и депрессивное содержание. О феномене всерьез заговорили на фоне пандемии COVID-19, и с тех пор он превратился в серьезную психологическую проблему для многих пользователей Интернета. Портал Wired рассказал, как сдержать свои порывы и сделать потребление новостей чуть более здоровым.

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Подумайте о своих эмоциях

Заинтересованность в плохих новостях или чужом мнении может свидетельствовать о том, что вы ощущаете себя уязвимым, беспомощным или подавленным. Постарайтесь разобраться в источнике этих ощущений и исправить проблему в корне. Обратитесь за поддержкой к друзьям, близким, второй половинке или домашнему питомцу. Организуйте себе день психологического здоровья: без соцсетей и, желательно, без стресса. Если вас сильно нагружают на работе, попросите о помощи.

Следите за потреблением информации

Информированность — важный элемент социального взаимодействия, однако излишек новостей и слухов может привить пагубные привычки: например, склонность к самоуничижению и предвзятой самооценке. Чтобы избежать этого, в моменты тревоги постарайтесь потреблять информацию ответственно. Обращайте внимание только на проверенные источники, сузьте круг общения до самых близких людей. Помните, больше новостей — не всегда лучше.

Поставьте личные границы для безопасности

Ограничения по времени и способам потребления новостей могут положительно сказаться на вашем самочувствии. Постарайтесь выработать привычку держаться в стороне от тем, которые вызывают тревогу и негативные эмоции. Например, попробуйте приучить себя читать новости только за завтраком или проверять ленты социальных сетей в конце рабочего дня. Неделя-две подобного детокса могут неплохо облегчить стресс. Кроме того, попробуйте оставлять все цифровые устройства за пределами спальни: это создаст физическую границу и очертит место, в котором электроника всегда отсутствует.

Избегайте ошибки подтверждения

Каждый человек обладает своего рода ментальным фильтром, который автоматически заставляет нас дискредитировать любую информацию, противоречащую той, что мы считаем правдой. В то же время, мы склонны придавать больший вес информации, которая сходится с нашими устоявшимися мнениями. Данное явление называется ошибкой подтверждения, и оно во многом ухудшает эффект думскроллинга: если вы выходите в Интернет с целью найти плохие новости, то, поверьте, они сделают настроение еще хуже.

Чувство тревоги и выгорание — это норма

Чтение плохих новостей обостряет ощущения тревоги и эмоционального выгорания. Оно также способно повлиять на уже существовавшие эмоции, которые прежде не получали отдушины. Если вы замечаете, что ваше самочувствие оставляет желать лучшего неделями и месяцами, то лучше не откладывать визит к психотерапевту.