Названы лучшие смартфоны, представленные в августе

Редакция портала 4PDA составила список из шести лучших смартфонов в разных категориях, которые были представлены в августе.

Подборку открывает Infinix GT 10 Pro, получивший Full HD AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, основную камеру с разрешением 108 Мп, проводную зарядку мощностью 45 Вт, поддержку карт microSD, стереодинамики и подсветку корпуса. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 8050. Новинка уже продается в некоторых странах по цене от $240 (около 22,9 тыс. руб.).

За ним следует флагманский OnePlus Ace 2 Pro, который при цене от $410 (около 39,2 тыс. руб.) предлагает мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, камеру с разрешением 50 Мп, быструю зарядку на 150 Вт, фирменный переключатель беззвучного режима и AMOLED-экран с 1,5K-разрешением и частотой обновления 120 Гц. Смартфон выпускается в модификациях от 12/256 ГБ вплоть до версии с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Конкурент в лице Redmi K60 Ultra предлагает схожие характеристики по более низкой цене. Так, за $359 (около 34,3 тыс. руб.) можно получит смартфон с OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2600 нит. Устройство также имеет камеру с разрешением 50 Мп, зарядку мощностью 120 Вт и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. За производительность во флагмане Redmi отвечает чип MediaTek Dimensity 9200+.