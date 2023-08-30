OpenAI разработала корпоративную версию ChatGPT

OpenAI объявила о запуске корпоративной версии своего чат-бота ChatGPT, сообщает TechCrunch. Новая бизнес-версия получила название ChatGPT Enterprise.
Как и ChatGPT Plus, она работает на базе GPT-4, флагманской модели искусственного интеллекта от разработчика.
Новая версия может выполнять те же задачи, что и стандартный ChatGPT: писать электронные письма, эссе, создавать коды. С её помощью можно получить доступ к функции Advanced Data Analysis, что позволяет боту анализировать данные, в том числе из загруженных файлов, а также строить графики, решать математические задачи и многое другое.
ChatGPT Enterprise имеет настройки повышенной конфиденциальности, а также улучшенную производительность. OpenAI подчёркивает, что не будет обучать ИИ на данных о компании или любых данных при использовании новой версии бота. По словам представителей компании, вся информация в ChatGPT Enterprise будет зашифрована.
«Мы считаем, что искусственный интеллект может помочь и улучшить каждый аспект нашей рабочей жизни, сделать команды более творческими и продуктивными», — пишет OpenAI.
Компания утверждает, что представители бизнеса проявляют большой интерес к ChatGPT, ориентированному на корпоративные нужды.
В начале августа OpenAI разрешила закрыть доступ к сайтам от GPTBot. Он предназначен для веб-сканирования и улучшения ИИ-моделей. Отключить бота или предоставить ему данные лишь частично можно в файле robots.txt. Кроме того, можно заблокировать IP-адрес для GPTBot.