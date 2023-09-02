Как побороть зависимость от смартфона: 5 полезных советов

Зависимость от смартфонов — не вымысел, а вполне реальная психологическая проблема. И, как другие проблемы подобного рода, она может причинить серьезный вред качеству жизни каждого человека: и зависимого, и его близких. Портал Vox поделился советами о том, как проводить за телефоном меньше времени.

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Отложите телефон подальше

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Даже если вы на сто процентов уверены в своей силе воли, она рано или поздно может подвести. Поэтому самый простой совет тем, кто хочет проводить меньше времени в телефоне — это отложить устройство подальше. Например, в бардачок, когда вы находитесь за рулем. Постарайтесь не заряжать телефон в той же комнате, где вы спите: так вы наладите режим сна, а экран смартфона не будет последней вещью, которую вы видите перед сном.

Да, многие пользуются мобильными телефонами в качестве будильника — но всегда можно завести отдельный будильник для того, чтобы просыпаться по утрам. Иными словами, постарайтесь исключить все возможные причины взять телефон в руки.

Обратитесь за помощью к технологиям

Да, рекомендация звучит немного иронично, но тем не менее. Существует множество приложений для мониторинга экранного времени, блокировки специфических программ или создания расписаний сессий. Некоторые люди борются против телефонной зависимости при помощи «пустышек» — телефонов с ограниченными интернет-функциями. Если вы не готовы к таким радикальным методам, то стоит хотя бы отключить push-уведомления, кроме наиболее важных: например, звонков от партнера или детей.

Попробуйте цифровой детокс

Полностью откажитесь от смартфона на 24 часа. Если вы почувствуете жгучее желание взять в руки телефон, это абсолютно нормальное явление — оно называется синдромом отмены. Опять же, в качестве менее жесткой альтернативы попробуйте исключить из своей жизни максимум необязательной электроники. Пользуйтесь только теми гаджетами, которые действительно полезны для вашей жизни, и соблюдайте меру.

Поищите другое хобби

Воздержание от технологий не сработает на практике, если вам нечем будет заняться — поэтому стоит сразу подумать о других увлечениях. Рукоделие, спорт, настольные игры, пробежки, физические упражнения, музыкальные инструменты. Что угодно, что может с пользой и удовольствием забить пробел, оставленный просмотром социальных сетей.

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