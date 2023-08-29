Вирусолог назвал особенности новой волны COVID-19

«Чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества. Например, более высокую скорость распространения, меньшую дозу, необходимую для заражения. Но, поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения «эрисом» предыдущих вариантов я не вижу», — сказал вирусолог.