Представлена OPPO Find N3 Flip – раскладушка с гибким дисплеем

Китайская компания OPPO анонсировала раскладной смартфон Find N3 Flip. На данный момент анонс состоялся для китайского рынка, но ожидается, что международный запуск состоится на выставке IFA 2023.

© MobiDevices

По словам Пита Лау, главного директора по продукции и старшего вице-президента OPPO, Find N3 Flip претерпел обновления во всех аспектах, включая дизайн, внешний вид и камеру, которая является «революционной» для раскладных устройств.

Видео дня

Дисплеи

Смартфон также обладает внешним AMOLED-дисплеем с диагональю 3,26 дюйма с разрешением 720×382 точек (250 ppi), защитным стеклом Gorilla Glass Victus, яркостью до 1200 нит, 8-битной цветностью и частотой обновления 60 Гц.

MobiDevices

Внутренний гибкий AMOLED-дисплей имеет размер 6,8 дюйма с 10-битной матрицей (более миллиарда отображаемых цветов), разрешением 2520×1080 пикселей (403 ppi), максимальной яркостью 1600 нит и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц.

По заявлению производителя, аппарат без проблем выдерживает 600 000 циклов складывания.

Аппаратная основа

Характеристики OPPO Find N3 Flip включают флагманский 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9200 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Для хранения данных доступны варианты с накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ.

MobiDevices

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4303 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, что позволяет зарядить устройство от 0% до 50% всего за 23 минуты.

Работает гаджет под управлением операционной системы Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2.

Камеры

Find N3 Flip оснащен тремя задними камерами на внешней панели, что необычно для раскладушек. Камеры размещены в черном круглом блоке с надписью Hasselblad:

50 Мп основная (Sony IMX890) с диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией изображения, PDAF, 7 линз, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм;

32 Мп телефото с 2-кратным зумом, апертурой f/2.0, угол обзора 49 градусов и оптической стабилизацией;

48 Мп ультраширокоугольная с углом обзора 114 градусов, PDAF (макро 4 см), эквивалентное фокусное расстояние 14 мм.

Фронтальная камера с автофокусировкой имеет разрешение на 32 Мп (f/2.4) и углом обзора 90 градусов. Всё это дополнено фирменными алгоритмами обработки Hasselblad.

Прочее

Другие характеристики включают поддержку 5G, разъём USB Type-C, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и GPS, а также поддержку бесконтактной оплату с помощью NFC. Также стоит отметить наличие физического переключателя беззвучного режима. Есть поддержка двух nanoSIM-карт.

Габариты смартфона составляют 166,4×75,8×7,79 мм (в разложенном виде) и 85,5×75,8×16,45 мм (в сложенном). Вес девайса составляет 198 грамм. Влагозащита не заявлена.

Стоимость и дата начала продаж

OPPO Find N3 Flip уже доступен для предварительного заказа в Китае и начнет продаваться с 8 сентября. Его стоимость составит: