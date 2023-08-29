Представлена OPPO Find N3 Flip – раскладушка с гибким дисплеем
Китайская компания OPPO анонсировала раскладной смартфон Find N3 Flip. На данный момент анонс состоялся для китайского рынка, но ожидается, что международный запуск состоится на выставке IFA 2023.
По словам Пита Лау, главного директора по продукции и старшего вице-президента OPPO, Find N3 Flip претерпел обновления во всех аспектах, включая дизайн, внешний вид и камеру, которая является «революционной» для раскладных устройств.
Дисплеи
Смартфон также обладает внешним AMOLED-дисплеем с диагональю 3,26 дюйма с разрешением 720×382 точек (250 ppi), защитным стеклом Gorilla Glass Victus, яркостью до 1200 нит, 8-битной цветностью и частотой обновления 60 Гц.
Внутренний гибкий AMOLED-дисплей имеет размер 6,8 дюйма с 10-битной матрицей (более миллиарда отображаемых цветов), разрешением 2520×1080 пикселей (403 ppi), максимальной яркостью 1600 нит и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц.
По заявлению производителя, аппарат без проблем выдерживает 600 000 циклов складывания.
Аппаратная основа
Характеристики OPPO Find N3 Flip включают флагманский 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9200 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Для хранения данных доступны варианты с накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ.
Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4303 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, что позволяет зарядить устройство от 0% до 50% всего за 23 минуты.
Работает гаджет под управлением операционной системы Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2.
Камеры
Find N3 Flip оснащен тремя задними камерами на внешней панели, что необычно для раскладушек. Камеры размещены в черном круглом блоке с надписью Hasselblad:
- 50 Мп основная (Sony IMX890) с диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией изображения, PDAF, 7 линз, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм;
- 32 Мп телефото с 2-кратным зумом, апертурой f/2.0, угол обзора 49 градусов и оптической стабилизацией;
- 48 Мп ультраширокоугольная с углом обзора 114 градусов, PDAF (макро 4 см), эквивалентное фокусное расстояние 14 мм.
Фронтальная камера с автофокусировкой имеет разрешение на 32 Мп (f/2.4) и углом обзора 90 градусов. Всё это дополнено фирменными алгоритмами обработки Hasselblad.
Прочее
Другие характеристики включают поддержку 5G, разъём USB Type-C, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и GPS, а также поддержку бесконтактной оплату с помощью NFC. Также стоит отметить наличие физического переключателя беззвучного режима. Есть поддержка двух nanoSIM-карт.
Габариты смартфона составляют 166,4×75,8×7,79 мм (в разложенном виде) и 85,5×75,8×16,45 мм (в сложенном). Вес девайса составляет 198 грамм. Влагозащита не заявлена.
Стоимость и дата начала продаж
OPPO Find N3 Flip уже доступен для предварительного заказа в Китае и начнет продаваться с 8 сентября. Его стоимость составит:
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 6799 юаней ($933);
- 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти – 7599 юаней ($1043).