Предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в РФ гаджеты

Предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем, сообщила пресс-служба правительства РФ. Кабмин утвердил дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений, соответствующее постановление подписано.
"Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - говорится в сообщении.
"Кроме того, правила предписывают изготовителям мобильных устройств обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств", - добавили в кабмине.