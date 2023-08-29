Предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в РФ гаджеты

Предустановка RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем, сообщила пресс-служба правительства РФ. Кабмин утвердил дополнительные правила предустановки отечественного единого магазина приложений, соответствующее постановление подписано.

"Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - говорится в сообщении.