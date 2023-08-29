Власти Японии не заметили взлом национального центра кибербезопасности
Власти Японии в течение девяти месяцев не замечали взлом национального центра кибербезопасности. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации издания, за хакерской атакой стоял Китай. Национальный центр готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности (NISC) Японии сообщал о взломе своей почтовой системы в августе. Специалисты NISC заметили хакерскую атаку в июне, хотя китайские хакеры обошли систему кибербезопасности еще в октябре 2022 года.
Отмечается, что в результате атаки в сеть утекли персональные данные тех, кто связывался с центром, используя электронную почту.
До этого издание Bleeping Computer сообщало, что хакеры слили данные 2,6 млн пользователей DuoLingo.
Впервые информация о пользователях DuoLingo появилась в даркнете еще в январе 2023 года. Она продавалась за $1,5 тыс. Архив содержит настоящие имена, юзернеймы пользователей, а также адреса их электронной почты.