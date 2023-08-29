Россия опустилась на десятое место в рейтинге самых атакуемых хакерами стран

За первые шесть месяцев 2023 года Россия опустилась на семь строчек в рейтинге самых DDoS-атакуемых стран мира - с третьего на десятое место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Stormwall.

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По оценкам экспертов, в первом полугодии 2022-го на Россию приходилось 8,9 процента от общего числа DDoS-атак.

DDoS-атака - разновидность хакерской атаки, нарушающая работу сайта или сервиса. Во время DDoS-атаки злоумышленники пытаются перегрузить целевой сервер или сеть, создавая огромное количество запросов с разных компьютеров или устройств, что приводит к временной недоступности сайта для пользователей.

В первом полугодии 2023-го ситуации с DDoS-атаками на российские сайты изменилась, на страну приходилось 4,7 процента от общего числа атак в мире. По мнению экспертов, это связано с потерей интереса хакеров, а также с нехваткой у них технических возможностей и ресурсов.