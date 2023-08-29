Подтверждены особенности iPhone 15

В сети опубликовали изображение iPhone 15 с разъемом USB-C. Об этом сообщает издание The Verge.

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Фотографии выложил в соцсети X (бывшая Twitter) известный инсайдер Маджин Бу. На появившихся снимках можно заметить смартфон с корпусом светло-зеленого цвета, который имеет разъем USB-C. Также Бу отдельно показал платы с портом USB-C, которые будут применяться в новых смартфонах вместо деталей с Lightning.

Кроме того, специалист подтвердил еще одну особенность iPhone 15 и 15 Plus — базовых девайсов серии. Маджин Бу отметил, что стартовые смартфоны выйдут в том числе в светло-голубом и зеленом цветах. Однако автор считает, что зеленый iPhone выйдет весной 2024 года — выпуском устройства в новом цвете Apple обычно привлекает внимание покупателей в середине производственного цикла.

twitter.com/MajinBuOfficial

Также журналисты The Verge сослались на отчет инсайдера под ником Uncle Pan, который в Weibo показал, какие чехлы Apple выпустит для новых смартфонов вместо старых кожаных. По словам автора, аксессуары будут изготовлены из нового синтетического материала с «тканой текстурой».

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