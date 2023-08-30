Ученые нашли новый вид жуков в балтийском янтаре

Ученые обнаружили не описанный ранее вид жука-радужницы, который населял планету еще 40 млн лет назад. Попавшее к исследователям насекомое имеет трехмерный вид, так как находилось в балтийском янтаре, это позволило изучить его в мельчайших подробностях, пишет «Интерфакс».
Жуки-радужницы – отдельная группа жуков-листоедов. Они водятся около водоемов или в воде, питаются растениями. Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) причислили найденного в янтаре представителя к отдельному (шестому) подроду радужниц. Ученые дали ему название радужница Беньковского – в честь известного эксперта по жукам-листоедам Андрея Беньковского.
«К сожалению, эта несхожесть с современными видами, одновременно препятствует однозначной трактовке экологии ископаемого вида. Бесспорно, ископаемая радужница Беньковского – элемент травянистого прибрежного растительного сообщества, косвенно указывающий на наличие погруженных или полупогруженных растений вокруг водоемов в янтареносных лесах», – рассказал ученый БФУ Виталий Алексеев.
Ранее в этом месяце колумбийские ученые описали новый вид кошек, который вымер до того, как официально был открыт. В Перу найденный новый вид змей назвали в честь актера Харрисона Форда.