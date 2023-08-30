Ученые нашли новый вид жуков в балтийском янтаре

Ученые обнаружили не описанный ранее вид жука-радужницы, который населял планету еще 40 млн лет назад. Попавшее к исследователям насекомое имеет трехмерный вид, так как находилось в балтийском янтаре, это позволило изучить его в мельчайших подробностях, пишет «Интерфакс».