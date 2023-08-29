В атмосфере экзопланеты впервые нашли молекулу-«термометр»

Редкую молекулу впервые нашли в атмосфере экзопланеты. Гидрид хрома (CrH) также известен как «термометр», так как накапливается только в узком диапазоне между 1200 и 2000 Кельвинами (926-1726 градусов Цельсия).

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Ученые пришли к выводу, что молекулу можно использовать для определения температур холодных звезд и коричневых карликов. В ходе нового исследования команда Корнеллского университета обнаружила CrH в атмосфере горячего Юпитера WASP-31b. Для этого были проведены спектральные наблюдения высокого разрешения.

Эксперты отметили, что ранее гидрид хрома не встречали ни на одной экзопланете. Это первый случай выявления гидрида металла на таких космических объектах. Открытие позволяет лучше понять состав атмосферы горячих юпитеров.

Планета WASP-31b была открыта в 2011 году. Она обладает чрезвычайно низкой плотностью даже для газовой планеты. Новое исследование подтвердило, что его средняя температура составляет 1400 Кельвинов – в диапазоне для гидрида хрома. Ученые отметили, что при слишком высокой температуре можно выявить только хром, при слишком низкой соединение превращается в другое вещество.

В нашей Солнечной системе данное вещество можно найти только в солнечных пятнах, так как само Солнце чересчур горячее для него, а все остальные объекты – холодные, сообщает The Astrophysical Journal Letters.