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В «VK Звонках» появилась текстовая расшифровка речи

Платформа «VK Звонки» социальной сети «ВКонтакте» представила новые возможности для пользователей. Теперь для видеовстреч можно использовать текстовую расшифровку, которая будет доступна в чате после окончания звонка. Пользователи также смогут настроить автосубтитры, дублирующие речь всех участников во время разговора. Функции построены на работе нейросетей.

В «VK Звонках» появилась текстовая расшифровка речи
© РИА Новости

Запустить функцию может любой пользователь группового звонка, остальные участники получат уведомление о начале расшифровки. Файл встречи с текстом придет в чат, а также будет сохранен в специальном разделе в профиле того пользователя, который включил расшифровку. В ней также указываются спикеры и тайм-коды. Автоматические субтитры будут показываться только у участников, которые самостоятельно включили функцию. Они будут демонстрироваться во время речи каждого спикера в реальном времени.

Видео дня

Нейросеть, которая используется для работы новых функций, умеет определять речь разных участников и делить текст на предложения. Расшифровка доступна параллельно с записью звонка и субтитрами. Функцию можно включить в том числе в сессионных залах и в звонках от имени сообщества. Пока нейросеть способна распознавать только текст на русском, но разработчики планируют добавить и другие языки.

Аудиопоток проходит несколько этапов обработки для расшифровки текста. Сначала запись очищается от посторонних шумов, затем нейросеть распознает слова, формирует из них текст и делит на предложения, сопоставляя со спикерами. Она способна понимать актуальную разговорную речь и сленг. Функции не только помогут пользователям, которые используют «VK Звонки» для деловых встреч или находятся в момент беседы в общественном месте, но и необходимы для слабослышащих людей.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее при помощи специальных алгоритмов на основе машинного обучения защитит пользователей от недружелюбных комментариев. Нейросеть будет выявлять ругательства и оскорбления и скрывать их под специальной плашкой в отдельном блоке. Пользователи смогут сами решить, читать этот материал или нет.