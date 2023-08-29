В Турции нашли один из древнейших водных каналов в истории

Один из самых ранних искусственных водных каналов обнаружили археологи в Западной Турции. Его возраст оценили в 8200 лет.

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Находку сделали в кургане Ешилова Хеюк. Это старейшее известное поселение доисторических людей в районе Измира. В ходе исследований ученые получили уникальные данные о жизни сообщества эпохи неолита.

Предыдущий анализ показал, что поселение возникло около 8500 лет назад, то есть примерно в 6500 годах до нашей эры. В ходе новых раскопок специалисты обнаружили, что первые жители вручную изменили русло реки, чтобы она протекала ближе к их жилищам.

Канал шириной 6,5 метров протекал по центру населенной зоны. Его края были облицованы камнями. Для каменного века это был по-настоящему новаторский проект, указывающий на инженерные навыки древних людей и их способность грамотно формировать окружающую среду.

«Это архитектурное чудо сохранялось на протяжении восьми тысячелетий», – подчеркнули авторы научной работы.

Со временем канал заилился. Однако со временем его стремились использовать повторно. Как показали исследования, уже в римские времена по его руслу пытались провести трубопровод для подачи воды.

Ученые подчеркнули, что древнее поселение «гармонично развивалось» по обе стороны канала. Его изначальная протяженность составляла около 220 метров, но к настоящему времени удалось найти только небольшой фрагмент, сообщает Arkeonews.