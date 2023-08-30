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Древний мост между Англией и Уэльсом нашли британские археологи

Археологи обнаружили древний мост, который когда-то соединял Англию и Уэльс. Он существовал еще до того, как эти страны были официально образованы.

Археологи обнаружили древний мост между Англией и Уэльсом
© Мир 24

Остатки деревянного сооружения обнаружили в городе Чепстоу. Их заметили в слое прибрежной грязи на реке Уай после «экстремального» отлива.

Ученые взяли образцы древесины, которые планируют подвергнуть радиоуглеродному анализу. По предварительным оценкам, мосту около 2000 лет, и он был построен римлянами.

Древняя переправа располагалась между Чепстоу и деревней Татшилл в Глостершире. К настоящему времени от нее сохранились деревянные бревна.

Интересно, что мост открыли еще в 1911 году и даже нанесли на карты, но впоследствии его месторасположение было вновь утеряно, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что в английской церкви нашли захоронения рыцарей-тамплиеров. Их возраст оценили примерно в 800 лет.