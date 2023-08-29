Пользователей Skype предупредили об опасной узявимости
В мобильной версии Skype обнаружили уязвимость, которая дает возможность злоумышленникам узнать IP-адрес пользователя. Об этом сообщает портал 404 Media со ссылкой на исследователя безопасности, известного под псевдонимом Йосси.
По словам Йосси, хакер может получить местоположение пользователя, отправив ему сообщение с любой ссылкой. При открытии этого сообщения IP-адрес пользователя будет передан на сервер хакера. Йосси продемонстрировал этот метод на примере журналиста 404 Media, которого он смог идентифицировать, даже когда тот использовал VPN-сервис.
Йосси утверждает, что он сообщил о проблеме Microsoft, владельцу Skype, еще 12 августа, но компания не придала ей должного значения. Тогда в Microsoft заявили, что раскрытие IP-адреса не является уязвимостью безопасности.
Только после того, как 404 Media обратилось к Microsoft с запросом о комментарии, компания пообещала исправить уязвимость в будущем обновлении продукта, не называя конкретных сроков.
Skype был запущен осенью 2003 года. В мае 2011 года корпорация Microsoft приобрела компанию-разработчика за $8,5 млрд. К тому времени программа насчитывала более 650 млн пользователей. По данным Statista, к 2024 году Skype будет насчитывать более 2,27 млрд пользователей.