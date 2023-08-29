Музыка Моцарта снизила боль у новорожденных

Произведения Моцарта могут уменьшить боль у новорожденных, заявили ученые из Медицинского центра Линкольна. Они отследили реакцию детей на укол при анализе крови.

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Около 100 младенцев прошли стандартную процедуру скрининга на такие заболевания, как желтуха и фенилкетонурия, в период с апреля 2019 по февраль 2020. Во время сдачи анализа младенцам было около двух дней.

Для забора крови детям делали укол в пятку. При этом ученые наблюдали за их реакцией по таким признакам, как выражение лица, плач, изменение дыхания, движение конечностей. Уровень боли оценивали по семибалльной шкале.

В ходе исследования 54 из 100 младенцев слушали инструментальную версию «Колыбельной» Моцарта за 20 минут до укола и в течение пяти минут после него. Результаты показали, что в «музыкальной» группе уровень боли составил четыре балла непосредственно во время теста и уже через минуту – ноль баллов. В контрольной группе, которой не ставили Моцарта, уровень достиг семи баллов при уколе, 5,5 баллов через минуту после теста и 2 баллов – через две минуты. Через три минуты дети из обеих групп перестали испытывать дискомфорт.

Ученые заключили, что музыкальное сопровождение – это простой и доступный, и при этом эффективный способ уменьшить боль. Его можно широко применять в медицинских учреждениях. Важно, что «лечение» Моцартом не вызывает никаких побочных эффектов.