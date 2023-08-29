Huawei неожиданно представила флагманский смартфон со спутниковой связью

Компания Huawei неожиданно для всех представила флагманский смартфон Mate 60 Pro, который получил поддержку спутниковой связи не только в виде SMS, но и для голосовых звонков. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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Mate 60 Pro оснащается скругленным с четырех сторон 6,82-дюйомвым LTPO OLED-дисплеем с частотой до 120 Гц и ШИМ с частотой 1440 Гц. Поверхность экрана защищена прочным стеклом Kunlun Glass 2.

Основная камера смартфона представлена датчиком с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и переменной диафрагмой f/1,4 - 4,0. В круглый блок также поместили ультраширокоугольный модуль с разрешением 12 Мп и телеобъектив на 48 Мп с OIS и 3,5-кратным оптическим приближением. Селфи-камера на 13 Мп спрятана в вырезе по типу Dynamic Island, в который также поместили сканер 3D-ToF для разблокировки смартфона по лицу.

За производительность новинки отвечает неизвестный фирменный чип Kirin 9000s — многочисленные слухи о Snapdragon 8 Gen 2 не подтвердились. Отмечается, что чип от Huawei поддерживает работу только в сетях четвертого поколения.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается по проводу с мощностью 88 Вт, а также предлагает беспроводную и реверсивную зарядки на 50 и 20 Вт соответственно.

Из прочих особенностей выделяют наличие защиты по стандарту IP68, необычный двухсекционный дизайн задней крышки: нижняя часть выполнена из металла и является продолжением рамы, а верхняя половина выполнена из стекла или экокожи в зависимости от расцветки.