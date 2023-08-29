В WhatsApp появится функция защиты IP-адреса в звонках

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность защиты IP-адреса в звонках. О новой функции, способствующей дополнительной защите приватности, рассказал портал WABetaInfo.

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«Чтобы людям было сложнее выявить ваше местоположение, звонки с этого устройства будут безопасно переданы через сервера WhatsApp», — говорится в описании функции на скриншоте из WhatsApp, опубликованном порталом.

Уточняется, что при использовании этой опции качество связи в звонках будет ухудшаться.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера на Android. Когда оно станет доступно широкому кругу пользователей, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась новая возможность, связанная с видео. Благодаря ей перед отправкой роликов пользователи смогут выбрать между стандартным и высоким качеством.