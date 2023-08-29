Xiaomi отказалась от поддержки четырех популярных смартфонов

Компания Xiaomi внесла четыре популярных смартфона брендов Redmi и Poco в список End of Support (EoS). Эти устройства больше не будут получать какие-либо программные обновления, сообщает портал XiaomiUI.

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Среди смартфонов, пополнивших список EoS, значатся бюджетные Redmi 9 Prime, Redmi 9C NFC, Poco M2 Pro, а также флагманский Redmi K30 Ultra. Теперь эти гаджеты компании перестанут т получать патчи безопасности, обновления операционной системы Android и оболочки MIUI.

Отказ от программной поддержки со стороны производителя ставит под удар безопасность пользователей и сохранность данных, хранящихся на смартфонах. Из-за отсутствия обновлений в лишившихся поддержки устройствах не будут исправлены уязвимости, которые в будущем могут использоваться злоумышленниками.

Владельцам устаревших смартфонов рекомендуют сменить устройства на более современные или использовать проверенные кастомные прошивки от энтузиастов с актуальными патчами безопасности.