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Москвичам рассказали о пике «голубого» суперлуния в ночь на 31 августа

Особенно хорошо спутник Земли можно будет увидеть под утро.

Москвичам рассказали о пике «голубого» суперлуния
© ТАСС

Для наблюдения лучше выехать на природу подальше от черты города, рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

По его информации, предстоящее небесное явление станет самым крупным в году. Во время сближения Луны и Земли спутник окажется на расстоянии 357 344 километров от нашей планеты.

Хорошо суперлуние также будет видно в уральских и поволжских городах: в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Там будет погода без осадков.