Москвичам рассказали о пике «голубого» суперлуния

Особенно хорошо спутник Земли можно будет увидеть под утро.

Для наблюдения лучше выехать на природу подальше от черты города, рассказал руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин.

По его информации, предстоящее небесное явление станет самым крупным в году. Во время сближения Луны и Земли спутник окажется на расстоянии 357 344 километров от нашей планеты.