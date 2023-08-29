ZTE Nubia выпустит смартфон с сильно выпирающей из корпуса камерой

В мире смартфонов готовится настоящий прорыв. Компания ZTE Nubia собирается выпустить устройство с однодюймовым датчиком IMX989 и фокусным расстоянием 35 мм. Эта новинка обещает перевернуть представления о мобильной фотографии.

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Слухи о новом смартфоне Nubia уже давно ходят в технологических кругах. Однако, как выяснилось, разработчики столкнулись с проблемой: устройство получилось слишком толстым.

Это привело к временной приостановке проекта, но, судя по всему, работа над ним возобновлена.

Одной из особенностей новинки является её камера, которая сильно выступает из корпуса. Это неудивительно, учитывая, что датчик IMX989 ориентирован на портретную фотографию.

Похоже, что устройство также будет поддерживать подключение внешних объективов, что делает его ещё более уникальным.