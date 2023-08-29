Ученые: жара станет опаснее для здоровья людей по всему миру

Швейцарские ученые провели исследование и выяснили, что волны аномального зноя на планете станут более опасными и частыми. Больше всего от этого пострадают страны Европы.

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Сотрудники Высшей технической школы Цюриха собрали информацию о последствиях жары для здоровья для 748 городов и населенных пунктов в 47 странах мира. Эксперты оценили связь между среднесуточной температурой и избыточным количеством смертей, а также определили безопасные показатели температуры воздуха. Так, в бразильском Сан-Паулу она составила 23, в Париже – 21, в Цюрихе – 18 градусов.

Выяснилось, что каждая десятая часть градуса выше оптимального значения увеличила избыточное количество неблагоприятных исходов. Причем это зависит не только от температуры, но и от поведения человека, городского планирования, демографической структуры, а также системы здравоохранения.

По мнению ученых, за последние 20 лет риск опасных волн жары существенно вырос. Это связано с глобальным потеплением. Специалисты считают, что экстремальные температуры будут наблюдаться на планете раз в 10 – 20 лет – до этого было принято считать, что они происходят раз в 500 лет. Ученые делают неутешительные выводы: если человек не адаптируется к жаре в будущем, вероятность худших исходов среди пострадавших людей вырастет в 69 раз.