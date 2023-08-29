Представлен самый большой телевизор с инновационным QD-Mini LED дисплеем

Компания TCL сделала крупный шаг вперёд в области инноваций. Она представила «роскошный умный телевизор» X11G Max с диагональю 115 дюймов и ценником около $11 000.

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Данная модель не просто крупная. Она является самым большим в мире QD-Mini LED телевизором. Устройство обладает экраном с пиковой яркостью 5000 нит и более чем 20 000 индивидуальными зонами LED-подсветки, что в четыре раза больше, чем у предыдущей модели — TCL X11G.

Телевизор оснащён процессором TCL LingYao M2 и фирменным чипом для улучшения изображения TXR Mini LED. Эта комбинация обеспечивает потрясающе реалистичное изображение.

Контрастное соотношение составляет 7000:1, а время отклика — всего 1,0 мс, что делает его идеальным для игр и динамичного контента.