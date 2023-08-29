Игровой смартфон Asus ROG Phone 8 засветился в базе IMEI

Asus продолжает радовать поклонников своей игровой линейки ROG Phone. После успешного запуска ROG Phone 7 в апреле этого года компания уже готовит к выпуску следующую модель — ROG Phone 8.

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Первые сведения о новинке появились в базе данных IMEI, что стало своего рода «предварительным анонсом» устройства. По предварительным данным, новая линейка включит в себя три модели: ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro и ROG Phone 8 Ultimate.

Хотя конкретные характеристики пока не раскрыты, известно, что смартфоны будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. А это намекает на высокую производительность и отличную оптимизацию для игр.

Интересно, что база данных IMEI раскрыла модельные номера устройств. Так, глобальные версии ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Ultimate будут иметь номер AI2401_A, а версии для рынков Китая и Индии — AI2401_C. ROG Phone 8 Pro получил код AI2401_E.