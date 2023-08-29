Листок с написанным Джобсом рекламным текстом ушел с молотка

Стив Джобс, основатель Apple, оставил неизгладимый след в истории технологий.

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Шутка ли — недавно рекламное объявление Apple-1, написанное от руки Стивом Джобсом, было продано на аукционе за астрономическую сумму в $175 759. Теперь этот кусок бумаги считается самым дорогим в истории.

Реклама датирована мартом 1976 года, всего за несколько месяцев до официального выпуска Apple-1. В ней Джобс описывает компьютер как «полную систему на одной плате», перечисляя его характеристики, такие как 8 КБ оперативной памяти, встроенную клавиатуру и видеовыход для подключения к телевизору.

Gizmochina

Этот редкий артефакт не просто рекламная листовка, а свидетельство исторической значимости и влияния Стива Джобса на развитие персональных компьютеров.