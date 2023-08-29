Предсказано усиление опасных для здоровья тепловых волн

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха предсказали, что волны жары станут более опасными и частыми по всему миру, при этом Европа пострадает более серьезно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Специалисты собрали данные о последствиях жары для здоровья для 748 городов и населенных пунктов в 47 странах Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США и Канады. Они оценили взаимосвязь между среднесуточной температурой и избыточным количеством фатальных случаев, а также определили наиболее безопасные показатели температуры. Например, в Бангкоке она составила 30 градусов Цельсия, в Сан-Паулу — 23, в Париже — 21 и в Цюрихе — 18 градусов.

Каждая десятая часть градуса выше оптимального значения увеличила избыточное количество наиболее неблагоприятных исходов. Это зависит не только от температуры самой по себе, но также от физиологии и поведения человека, городского планирования, демографической структуры, местной системы здравоохранения.

Моделирование показало, что риск опасных волн жары резко увеличился за последние 20 лет, что связано с глобальным потеплением. Экстремальные температуры будут наблюдаться раз в 10-20 лет, хотя ранее считалось, что они происходят раз в 500 лет. Если предположить отсутствие адаптации к жаре в будущем, то вероятность худших исходов среди пострадавших людей увеличится в 69 раз.

К регионам, которые особенно подвержены риску волн жары, относятся побережье Персидского залива и Атлантического океана США, тихоокеанское побережье Латинской Америки, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Средиземноморский регион.