Эксперты назвали пять признаков слежки через камеру телефона

Смартфоны — часть жизни современного человека, при этом их растущая функциональность создает новые риски для приватности и безопасности. Эксперты рассказали признаки того, что за пользователем могут следить через камеру телефона, а также предоставили советы по предотвращению хакерских атак и утечки данных.

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Признаки, что за пользователем следят через камеру телефона:

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Быстро разряжается аккумулятор

Если пользователь замечает, что заряд батареи гаджета садится быстрее, чем раньше, то это может стать свидетельством того, что на устройстве есть вредоносное приложение, которое использует камеру в фоновом режиме.

Необъяснимое использование данных

Резкое увеличение использования мобильных данных может быть связано с передачей данных с камеры на удаленный сервер без разрешения пользователя устройства.

Низкая производительность и перегрев смартфона

Низкоскоростная производительность устройства и его перегрев тоже могут указывать на вредоносное приложение, которое использует камеру смартфона.

Странные или подозрительные сообщения, а также всплывающие окна

Необычные текстовые сообщения (SMS-сообщения) или уведомления могут быть причиной хакерской атаки на смартфон.

Необычная активность устройства

Самостоятельное открытие и закрытие приложений, автоматические звонки или отправка сообщений тоже могу говорить о незаконном доступе к камере устройства.

Эксперты рассказали, что делать и как предотвратить хакерскую атаку и потерю персональных данных. Если соблюдать несколько простых правил, то можно обезопасить себя и важную информацию.

Проверка разрешения приложений

Необходимо систематически проверять, какие приложения имеют доступ к камере. Функцию стоит отключать в там, где это не требуется.

Обновление операционной системы

Каждому пользователю важно следить за обновлением операционной системы на своем устройстве. Благодаря этому действию, можно устранить уязвимости в системе и получить последние исправления в безопасности.

Установка антивирусного приложения

Надежный антивирус может находить и удалять вредоносные программы и приложения, в том числе те, что могут активировать работу камеры смартфона.

Скачивать приложения только из официальных источников

Еще одним правило является тот пункт, что нельзя устанавливать приложения из ненадежных источников, поскольку это может увеличить риск скачивания «вируса» на устройство. Также не рекомендуется устанавливать незнакомые приложения.

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