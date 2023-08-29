Пользователи в некоторых странах сообщили о сбоях в работе соцсети X
Сбои в функционировании сервиса микроблогов X (ранее Twitter) наблюдаются в некоторых странах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения.
Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Великобритании и Канаде, однако увеличение числа жалоб на работу X наблюдается и в других странах.
В России доступ к соцсети ограничен с марта 2022 года.