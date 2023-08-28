Ученые спрогнозировали нехватку снега на курортах в Европе

Учёные прогнозируют нехватку снега на половине горнолыжных курортов в Европе
Они столкнутся с этой проблемой, если средняя температура на Земле вырастет на два градуса.
Такие данные содержаться в исследовании, опубликованном изданием Nature Climate Change. В материалах отмечается, что если ситуация будет хуже и средняя температура увеличится на четыре градуса, то проблема дефицита снега затронет 98% курортов.
Авторы исследования напоминаю, что в прошлом году в канун новогодних и рождественских праздников многие горнолыжные курорты, в частности во Франции и Швейцарии, работали с ограничениями из-за нехватки снега.