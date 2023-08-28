Ученые спрогнозировали нехватку снега на курортах в Европе

Они столкнутся с этой проблемой, если средняя температура на Земле вырастет на два градуса.

Такие данные содержаться в исследовании, опубликованном изданием Nature Climate Change. В материалах отмечается, что если ситуация будет хуже и средняя температура увеличится на четыре градуса, то проблема дефицита снега затронет 98% курортов.