В Марокко обнаружены окаменелости двух новых видов динозавров

Ученые обнаружили в Марокко окаменелости двух новых видов динозавров. Они принадлежат к семейству абелизаврид, плотоядных динозавров, которые были местным «аналогом» тираннозавров. Обнаружение сразу двух видов подтверждает, что динозавры в Северной Африке были очень разнообразные незадолго до вымирания. Исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research.

© InScience

Палеонтологи нашли окаменелости недалеко от Касабланки в Марокко. Анализ показал, что оба вида были принадлежали к одному семейству (абелизавриды). Они также были сородичами тираннозавров, у них короткие бульдожьи морды и более короткие руки. Окаменелости одного из двух найденных видов представлены костью стопы длиной около двух с половиной метров. От другого сохранилась только берцовая кость чуть меньше пяти метров.

Видео дня

Эти хищники жили бок о бок с более крупным абелизавридом — ченанизавром (Chenanisaurus barbaricus). Более того, по словам ученых, этот регион очень богат на окаменелости. Здесь представлена лучшая картина африканских динозавров конца их эпохи. Палеонтологи часто находят окаменелости новых видов и предполагают, что в разных слоях находится более разнообразная фауна динозавров.

«Что здесь удивительно, так это то, что это морские отложения. Это мелководное тропическое море, полное плезиозавров, мозазавров и акул. Это не совсем то место, где вы ожидали бы найти много динозавров. Но мы их находим» — рассказал Ник Лонгрич Университета Бата.

До обнаружения двух абелизаврид исследователи нашли небольшое количество окаменелостей динозавров пяти видов. Среди них, кроме ченанизавра, были, например, гадрозаврид (маленький «утконосый» динозавр) и титанозавр (растительноядный динозавр-завропод).

У исследователей есть и другие найденные окаменелости, однако сейчас они изучаются. Поэтому точно утверждать что-либо рано, кроме того, что в Северной Африке конца мелового периода была удивительно разнообразная фауна.