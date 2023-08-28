Астроном объяснил аномальную температуру грунта на Луне

Заведующий отделением исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко заявил, что высокую температуру лунного грунта, которую измерил индийский луноход «Прагьян», можно объяснить особым рельефом или с составом реголита, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, в зависимости от химического состава и фракции реголит может обладать разными теплофизическими свойствами, — мелкообломочной. Он отметил, что переданной на Землю фотографии зоны посадки есть небольшой камень и при измерении температуры на нём, она может быть повышенной.

Эксперт указал, что нельзя делать выводы без дополнительной информации, в том числе о рельефе зоны высадки. Шевченко напомнил, что «Чандраян-3» прилунился в южном полярном регионе на широте минус 69 градусов, где Солнце никогда не бывает в зените.

«Если измерения проведены на горке, которая освещается Солнцем, то у неё и должен быть другой температурный режим... Если проанализировать местность и вид грунта — можно будет многое понять о свойствах реголита», — добавил астроном.