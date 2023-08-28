Организаторы объяснили неудачу при поиске Лох-несского чудовища

Организаторы поисков Лох-несского чудовища объяснили их неудачу неуловимостью существа Неудача в поисках Лох-несского чудовища, которые прошли в выходные в Шотландии, связана с неуловимостью существа. Об этом заявили организаторы операции, передает «РИА Новости».

По данным агентства, на выходных около 200 волонтеров и исследователей в Шотландии отправились на поиски Лох-несского чудовища. Подобная операция стала крупнейшей за полвека. Обнаружить существо участники поисков пытались в том числе с помощью дронов с инфракрасными камерами и гидроакустических зондов.