Ученые узнали о причинах разрушения авиационных сплавов со временем

Коллективная работа российских и норвежских учёных открыла детали того, как происходит деградация сплавов в авиастроении

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Российские и норвежские учёные заметили, что жаропрочные алюминиевые сплавы, используемые в авиации, могут терять свою прочность при нагреве и физических нагрузках из-за объединения специальных пластинок внутри этих материалов. Эта проблема может повлиять на долговечность и надёжность авиационных конструкций. Они провели исследование, которое позволило лучше понять, как этот процесс влияет на материалы и как можно улучшить их производство.

Согласно исследованию, прочность сплава возрастает благодаря тонким пластинкам из различных металлов, которые образуются внутри материала. Они действуют как барьеры для развития дефектов, которые могут привести к разрушению сплава. Однако учёные заметили, что в процессе использования материала эти пластинки постепенно сливаются и становятся более объёмными. Это уменьшает количество барьеров и способствует росту дефектов, что может ухудшить прочность материала.