Перечислены плюсы и минусы смартфона Tecno Camon 20

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Smart from China эксперт протестировал в работе новый Tecno Camon 20.

© Smart from China

В комплекте с Tecno Camon 20 вы получаете чехол, документацию, защитную плёнку на экран, зарядку на 33 Вт, кабель USB-C. Также оснащён смартфон разъёмом для наушников и возможностью расширения памяти при помощи карты памяти.

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На Camon 20 стоит AMOLED-матрица с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Правда, частота обновления экрана - только 60 Гц. ШИМ у него есть, но его частота безопасна для зрения. На ярком солнце вы сможете пользоваться смартфоном тоже без проблем.

Оснащён аппарат процессором MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти при этом - 8 ГБ, внутренней - 256 ГБ. С результатами тестирования процессора вы можете ознакомиться на изображениях ниже.

Ёмкость аккумулятора у Tecno Camon 20 - 5000 мА*ч. От блока питания в комплекте (на 33 Вт) заряжался смартфон 1 час 10 минут. В PC Mark результат составлял 12 часов 15 минут, и он средний. В целом же автономность телефона вполне нормальная.

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Smart from China

Работает смартфон на базе Android 13. Что касается обновлений, то они приходят на устройство довольно часто. Можно сказать каждый месяц.

И сканер отпечатков пальцев, и разблокировка по лицу работают на Tecno Camon 20. Правда, иногда по соображениям безопасности вам нужно будет ввести графический ключ для разблокировки.

Анимация работает при запуске и сворачивании приложений на устройстве очень плавно.

Установлена на смартфоне фактически одна основная камера на 64 МП (есть также режим на 16 МП, но между ними особой разницы в качестве снимков нет). Второй же датчик на 2 МП - для эффекта боке (размытия снимков). Фронтальная камера имеет максимальное разрешение 32 МП. Примеры фотографий - выше. Записывать видео вы сможете максимум в 2К 30 к/с, причём без стабилизации.

Вывод