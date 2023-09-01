Как перенести аутентификатор Microsoft на новый телефон: инструкция
Многие организации пользуются мобильным аутентификатором Microsoft для доступа к ограниченным ресурсам. Приложение настраивается для каждого телефона отдельно — портал howtogeek.com рассказал, как перенести аккаунты со старого мобильника на новый.
Как включить резервное копирование на старом телефоне
Если вам нужно восстановить аккаунты на новом телефоне, то необходимо включить резервное копирование на старом. Для этого откройте аутентификатор, перейдите в настройки и нажмите «Параметры». Найдите опцию «Резервное копирование в облако». Ваши данные автоматически загрузятся в аккаунт Microsoft, который вы использовали при настройке аутентификатора. Среди них — имя пользователя, код верификации и различные метаданные, вроде даты создания резервной копии.
Используйте функцию восстановления на новом телефоне
Теперь загрузите аутентификатор Microsoft на новый телефон: его можно скачать из Play Store (Android) и App Store (iOS). Не настраивайте никакие аккаунты до тех пор, пока не воспользуетесь утилитой восстановления данных — иначе информация будет перезаписана. Скажем, если вы настроите в аутентификаторе доступ к аккаунту с почтой abc@gmail.com, тогда как резервная копия данных содержит почту xyz@gmail.com, утилита восстановления перезапишет первый адрес.
Для того, чтобы начать восстановление, откройте аутентификатор на новом телефоне и выберите опцию восстановления данных: приложение предлагает ее автоматически при первом запуске.
Подтвердите аккаунт на новом телефоне и открепите его от старого
Некоторые аккаунты потребуют повторного подтверждения: либо при помощи логина, либо через сканирование QR-кода. Не беспокойтесь, приложение предупредит, если ему понадобится дополнительное подтверждение. Гораздо важнее открепить аккаунты от старого телефона — но не делайте это, пока не проверите, что на новом все работает корректно.
Чтобы открепить аккаунт от старого телефона, откройте аутентификатор на новом, перейдите в настройки, нажмите на аккаунт, который хотите открепить, и подтвердите действие.