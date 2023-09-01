Как перенести аутентификатор Microsoft на новый телефон: инструкция

Многие организации пользуются мобильным аутентификатором Microsoft для доступа к ограниченным ресурсам. Приложение настраивается для каждого телефона отдельно — портал howtogeek.com рассказал, как перенести аккаунты со старого мобильника на новый.

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Как включить резервное копирование на старом телефоне

Если вам нужно восстановить аккаунты на новом телефоне, то необходимо включить резервное копирование на старом. Для этого откройте аутентификатор, перейдите в настройки и нажмите «Параметры». Найдите опцию «Резервное копирование в облако». Ваши данные автоматически загрузятся в аккаунт Microsoft, который вы использовали при настройке аутентификатора. Среди них — имя пользователя, код верификации и различные метаданные, вроде даты создания резервной копии.

Используйте функцию восстановления на новом телефоне

Теперь загрузите аутентификатор Microsoft на новый телефон: его можно скачать из Play Store (Android) и App Store (iOS). Не настраивайте никакие аккаунты до тех пор, пока не воспользуетесь утилитой восстановления данных — иначе информация будет перезаписана. Скажем, если вы настроите в аутентификаторе доступ к аккаунту с почтой abc@gmail.com, тогда как резервная копия данных содержит почту xyz@gmail.com, утилита восстановления перезапишет первый адрес.

Для того, чтобы начать восстановление, откройте аутентификатор на новом телефоне и выберите опцию восстановления данных: приложение предлагает ее автоматически при первом запуске.

Подтвердите аккаунт на новом телефоне и открепите его от старого

Некоторые аккаунты потребуют повторного подтверждения: либо при помощи логина, либо через сканирование QR-кода. Не беспокойтесь, приложение предупредит, если ему понадобится дополнительное подтверждение. Гораздо важнее открепить аккаунты от старого телефона — но не делайте это, пока не проверите, что на новом все работает корректно.