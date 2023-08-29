Индийский аппарат "Прагъян" нашел на Луне серу и различные металлы

Индийский луноход "Прагъян" провел пробы состава поверхности Луны в районе южного полюса и обнаружил там содержание серы и различных металлов, сообщили в Индийской организации космических исследований.

"Предварительные анализы, представленные графически, выявили присутствие алюминия, серы, кальция, железа, хрома и титана на поверхности Луны. Дальнейшие измерения выявили присутствие марганца, кремния и кислорода", - цитирует РИА Новости сообщение индийского космического агентства.

Сейчас, отметили в организации, проверяется наличие на поверхности спутника Земли водорода.

Напомним, что аппарат "Прагъян" два дня назад начал передавать первые научные данные о южном полюсе Луны. В частности, он измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны.