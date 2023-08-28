Virgin Galactic запланировала третий коммерческий суборбитальный полет

Компания Virgin Galactic планирует отправить в суборбитальный полет третий по счету коммерческий экипаж. Стартовое окно открывается 8 сентября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Это третий коммерческий полет в космос, организуемый Virgin Galactic. В качестве космических туристов выступят трое клиентов, которые приобрели билеты еще в 2005 году, уточнили в компании.

В конце июня Virgin Galactic осуществила первый полет космолета с туристами на борту. Изначально он был запланирован на 2022 год, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" Virgin Galactic перенесла его на первый квартал 2023 года. После этого полет также был отложен из-за крупных финансовых убытков компании. Второй полет состоялся ранее в этом месяце.