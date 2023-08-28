Ученые совершили прорыв на пути к созданию «искусственного солнца»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала ощутимый прорыв на пути к созданию «искусственного солнца» — управляемой реакции ядерного синтеза. Как сообщает South China Morning Post, китайским физикам удалось впервые сгенерировать плазму с током силой свыше 1 млн ампер или 1 МА.

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CNNC подтвердила, что реактор HL-2A успешно отработала в режиме удержания, также известном как H-режим. Он позволяет добиться значительного роста температуры и плотности плазмы. Это является ключевым этапом в разработке управляемого ядерного синтеза. Энергия от него будет более безопасна — в отличии от ядерного расщепления, синтез производит значительно меньше радиоактивных отходов.

Установка успешно преодолела ключевые технические трудности, связанные с использованием более мощной системы нагрева и передового отводящего устройства. Реактор был разработан учеными Юго-Западного института физики в Чэнду (SWIP).