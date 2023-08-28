Астрономы нашли следы древнего океана на склонах марсианской горы Олимп

Новые спутниковые данные свидетельствуют, что гора Олимп на Марсе некогда граничила с океаном. Об этом сообщили исследователи Европейского космического агентства (ЕКА).

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Высота марсианского Олимпа составляет более 21 км, что делает его самой высокой вершиной и самым высоким вулканом в Солнечной системе.

Ученые ЕКА обнаружили на спутниковых снимках склонов Олимпа характерные следы, возникающие, когда вулканическая лава сталкивается с водой. По словам специалистов, эти процессы вызвали огромные оползни, простиравшиеся более чем на 1 тыс. км от подножья вулкана. Подобные катаклизмы происходили на соседней планете сотни миллионов лет назад.

Исследователи отметили, что похожие процессы были и на Земле, пусть и в меньшем масштабе. Следы вулканических оползней и камнепадов можно найти на Гавайских и Канарских островах.

Выводы ЕКА подтверждают гипотезу французских ученых из Университета Париж-Сакле, предположивших, что в далеком прошлом вулкан Олимп был вулканическим островом. По словам экспертов, форма откосов горы может указывать, что здесь когда-то проходила береговая линия. Научная работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.