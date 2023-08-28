Realme анонсировала флагманский смартфон GT 5

Состоялся долгожданный анонс нового флагмана Realme — Realme GT 5. И, судя по всему, потребителям настолько понравилась новинка, что они полностью раскупили раскупили запасы устройства всего за два часа после старта продаж.

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Отметим, что девайс и вправду поразил рынок своими характеристиками. Он оснащён мощным процессором Snapdragon 888, а его экран с частотой обновления 120 Гц обещает невероятно плавную анимацию и отзывчивость.

Камера с разрешением 108 Мп и поддержкой ИИ делает фотографии высокого качества, а аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой обеспечивает длительную автономность.

Но что сделало этот смартфон настоящим хитом продаж? Эксперты считают, что ключевым фактором стала цена. За устройство с такими характеристиками просят всего $400, что делает его одним из самых доступных флагманов на рынке.