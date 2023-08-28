Пуск первого японского аппарата для спуска на Луну сорвался из-за погоды

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в третий раз отложило запуск своей лунной миссии по отправке к спутнику Земли «умного посадочного модуля для исследования Луны» (Smart Lander for Investigating Moon, SLIM). Информация об этом появилась на сайте JAXA.

Как уточнили в компании Mitsubishi Heavy Industries Launch Services (MHILS), участвовавшей в разработке ракеты H-2 A для доставки SLIM к Луне, миссию отменили из-за сильных высотных ветров. Объяснение опубликовали в официальном аккаунте MHILS в социальной сети X (ранее — Twitter).

В JAXA не назвали новой даты начала миссии. Японское космическое агентство планировало запустить SLIM еще в 2021 году, однако затем старт отложили до 24 августа 2023 года. В назначенную дату пуск пришлось перенести из-за плохой погоды на 27 августа, однако и на этот раз планам помешали метеоусловия.

SLIM должен стать первым космическим проектом Японии, предусматривающим посадку на поверхность Луны. Во время спуска модуль будет распознавать и анализировать лунные кратеры. Миссия также призвана продемонстрировать точную посадку на спутник, прилунившись не далее чем за 100 метров от намеченной точки, тогда как другие аппараты садились в радиусе 1 км от цели. В случае успеха Япония станет пятой страной в истории, сумевшей спустить технику на Луну — после СССР, США, Китая и Индии.