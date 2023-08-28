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MHILS: пуск первого японского аппарата для спуска на Луну сорвался из-за погоды

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в третий раз отложило запуск своей лунной миссии по отправке к спутнику Земли «умного посадочного модуля для исследования Луны» (Smart Lander for Investigating Moon, SLIM). Информация об этом появилась на сайте JAXA.

Пуск первого японского аппарата для спуска на Луну сорвался из-за погоды
© Газета.Ru

Как уточнили в компании Mitsubishi Heavy Industries Launch Services (MHILS), участвовавшей в разработке ракеты H-2 A для доставки SLIM к Луне, миссию отменили из-за сильных высотных ветров. Объяснение опубликовали в официальном аккаунте MHILS в социальной сети X (ранее — Twitter).

В JAXA не назвали новой даты начала миссии. Японское космическое агентство планировало запустить SLIM еще в 2021 году, однако затем старт отложили до 24 августа 2023 года. В назначенную дату пуск пришлось перенести из-за плохой погоды на 27 августа, однако и на этот раз планам помешали метеоусловия.

SLIM должен стать первым космическим проектом Японии, предусматривающим посадку на поверхность Луны. Во время спуска модуль будет распознавать и анализировать лунные кратеры. Миссия также призвана продемонстрировать точную посадку на спутник, прилунившись не далее чем за 100 метров от намеченной точки, тогда как другие аппараты садились в радиусе 1 км от цели. В случае успеха Япония станет пятой страной в истории, сумевшей спустить технику на Луну — после СССР, США, Китая и Индии.

Ранее Индии впервые удалось благополучно доставить на лунную поверхность аппарат «Чандраян-3».

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